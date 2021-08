Tiodorović: Tražimo oštrije mere i natpis na kafićima „Prednost za vakcinisane“

IndeksOnline pre 2 sata

“Moramo očekivati neku vrstu zaoštravanja postojećih mera”, najavio je u razgovoru za novine “Nova”, a pred sednicu Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorovoić.

Budući da je danas sednica Kriznog štaba, dr Tiodorović za Nova.rs otkriva šta nas sve to očekuje od novih mera koje će biti na snazi uskoro. Moramo očekivati neku vrstu zaoštravanja postojećih mera. To znači maske u zatvorenom prostoru, distanca i u zatvorenom i otvorenom prostoru i dezinfekcija. Sve je to u ovom periodu prilično opalo. Vidimo da toga nije bilo u tržnim centrima, na skupovima, slavljima i kao posledicu na to sve imamo povećanje broja obolelih. Kod