U kovid bolnici u Kruševcu uskoro neće biti slobodnih kreveta

Nova pre 1 sat | Autor:Bojana Milovanovic

"U narednih nekoliko dana nećemo više imati mesta u kovid bolnici u Kruševcu", kaže za Nova.rs zamenik direktora Niškog kliničkog centra Radmilo Janković, koji je trenutno u kruševačkoj bolnici. „Imamo puno pacijenata.

Pripremaju se i druge bolnice na jugu da uđu u kovid sistem. Verovatno će se za pet do sedam dana napuniti Kruševac. Od Kraljeva do Negotina i od Jagodine do Preševa, svi dolaze ovde. To su uglavnom jako teško slučajevi sa minimumom životnih funkcija, životno ugroženi. Oni su se ili lečili kod kuće ili se nisu javljali lekarima“, kaže Janković. U kruševačkoj kovid bolnici je veliki je broj starijih pacijenata. Naš sagovornik napominje da su mlađi pacijenti oni koji