Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji jutro, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28
VojvodinaNovi SadBanatRHMZ

