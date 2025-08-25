Vremenska prognoza 26. avgust 2025.

Pretežno sunčano, samo će ujutru i pre podne na jugu biti umereno oblačno, ali će se zadržati suvo. Jutro će biti sveže, ponegde samo 6 stepeni. Tokom dana toplije, od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, u najtoplijem delu dana 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 26.08.2025. Utorak: Jutro sveže. Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, a samo ujutru i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. 27.08.2025. Sreda: Malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni.