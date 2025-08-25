Vremenska prognoza 26. avgust 2025.

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza 26. avgust 2025.

Pretežno sunčano, samo će ujutru i pre podne na jugu biti umereno oblačno, ali će se zadržati suvo. Jutro će biti sveže, ponegde samo 6 stepeni. Tokom dana toplije, od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, u najtoplijem delu dana 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 26.08.2025. Utorak: Jutro sveže. Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, a samo ujutru i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. 27.08.2025. Sreda: Malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada…

"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada stižu pljuskovi i novo zahlađenje

Blic pre 2 sata
"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada…

"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada stižu pljuskovi i novo zahlađenje

Blic pre 2 sata
Srbija ulazi u najtopliji deo leta, a onda sledi obrt: Oglasio se i "lovac na superćelije" i objavio detaljnu mapu

Srbija ulazi u najtopliji deo leta, a onda sledi obrt: Oglasio se i "lovac na superćelije" i objavio detaljnu mapu

Mondo pre 1 sat
"Lovac na superćelije najavljuje haos" Nestvarna prognoza za Srbiju, evo kad stižu pljuskovi i zahlađenje

"Lovac na superćelije najavljuje haos" Nestvarna prognoza za Srbiju, evo kad stižu pljuskovi i zahlađenje

Alo pre 1 sat
Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 2 sata
Povratak leta i temperature +40, a od ovog datuma naglo pogoršanje: Čubrilo najavljuje totalni obrt vremena

Povratak leta i temperature +40, a od ovog datuma naglo pogoršanje: Čubrilo najavljuje totalni obrt vremena

Mondo pre 6 sati
Dobra vest: Za vikend se očekuje blago zahlađenje i pljuskovi

Dobra vest: Za vikend se očekuje blago zahlađenje i pljuskovi

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Niskokalorično i zdravo: Ovo voće možete jesti pre spavanja

Niskokalorično i zdravo: Ovo voće možete jesti pre spavanja

Danas pre 8 minuta
„Humor i smeh razarajuće deluju na svaki kult ličnosti“: Reakcije na Vučićevo opominjanje „novinara Šolakovih medija“…

„Humor i smeh razarajuće deluju na svaki kult ličnosti“: Reakcije na Vučićevo opominjanje „novinara Šolakovih medija“

Danas pre 58 minuta
Totalna rasprodaja

Totalna rasprodaja

Danas pre 1 sat
SSP povodom 25. godišnjice ubistva Ivana Stambolića: Aktuelna vlast rehabilitovala više od 2.000 kriminalaca

SSP povodom 25. godišnjice ubistva Ivana Stambolića: Aktuelna vlast rehabilitovala više od 2.000 kriminalaca

Danas pre 28 minuta
Strukovno udruženje polcije: Potera na autoputu pokazala opasnu prazninu u sistemu

Strukovno udruženje polcije: Potera na autoputu pokazala opasnu prazninu u sistemu

Danas pre 33 minuta