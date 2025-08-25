Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

U Srbiji će sutra, posle svežeg jutra, biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 31 stepen. Samo ujutro i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, južnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 14, najvia dnevna oko 29 stepeni. Prema izgledima za sedam dana, u sredu pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 stepeni. U četvrtak i petak sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom