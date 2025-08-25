"Lovac na superćelije najavljuje haos" Nestvarna prognoza za Srbiju, evo kad stižu pljuskovi i zahlađenje

Za vikend se prognozira promena vremena s kišom i padom temperature

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) je najavio da će početkom ove sedmice noći i jutra biti prohladni, a danju će biti sve toplije. Najtopliji dani će biti četvrtak i petak, kada se očekuje čak 40 stepeni, dok se za vikend ponovo očekuje obrt koji donosi kišu i grmljavinske pljuskove uz manje osveženje. Sutra, 26. avgusta, jutro će biti sveže. Prema vremenskoj prognozi RHMZ, tokom dana će u većem delu zemlјe pretežno sunčano i toplo, dok se samo ujutru i pre