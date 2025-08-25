"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada stižu pljuskovi i novo zahlađenje

Blic pre 40 minuta
"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će početkom ove sedmice noći i jutra biti prohladni, a danju će biti sve toplije. Najtopliji dani će biti četvrtak i petak, kada se očekuje čak 40 stepeni, dok se za vikend ponovo očekuje obrt koji donosi kišu i grmljavinske pljuskove uz manje osveženje.

Sutra, 26. avgusta, jutro će biti sveže. Prema vremenskoj prognozi RHMZ, tokom dana će u većem delu zemlјe pretežno sunčano i toplo, dok se samo ujutru i pre podne na jugozapadu i jugu očekuje umereno oblačno i suvo. Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Biometeorološke prilike imaće relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Blagi oprez se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada…

"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada stižu pljuskovi i novo zahlađenje

Blic pre 40 minuta
Srbija ulazi u najtopliji deo leta, a onda sledi obrt: Oglasio se i "lovac na superćelije" i objavio detaljnu mapu

Srbija ulazi u najtopliji deo leta, a onda sledi obrt: Oglasio se i "lovac na superćelije" i objavio detaljnu mapu

Mondo pre 14 minuta
Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 1 sat
Povratak leta i temperature +40, a od ovog datuma naglo pogoršanje: Čubrilo najavljuje totalni obrt vremena

Povratak leta i temperature +40, a od ovog datuma naglo pogoršanje: Čubrilo najavljuje totalni obrt vremena

Mondo pre 4 sati
Dobra vest: Za vikend se očekuje blago zahlađenje i pljuskovi

Dobra vest: Za vikend se očekuje blago zahlađenje i pljuskovi

Radio 021 pre 6 sati
Tokom nedelje toplo, za vikend pljuskovi

Tokom nedelje toplo, za vikend pljuskovi

Moj Novi Sad pre 6 sati
RHMZ izbacio prognozu za celu nedelju: Kraj avgusta kakvom se niko nije nadao

RHMZ izbacio prognozu za celu nedelju: Kraj avgusta kakvom se niko nije nadao

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

„Srednjoškolci pamte“: Učenici najavljuju protest 1. septembra u znak sećanja na žrtve pada nadstrešnice

„Srednjoškolci pamte“: Učenici najavljuju protest 1. septembra u znak sećanja na žrtve pada nadstrešnice

Danas pre 5 minuta
Zašto kažeš dijalog, a misliš na pendrek?

Zašto kažeš dijalog, a misliš na pendrek?

Danas pre 40 minuta
Zašto je vozač koji je bežao od Niša zaustavljen tek kod Vrčina?

Zašto je vozač koji je bežao od Niša zaustavljen tek kod Vrčina?

Danas pre 30 minuta
Srednjoškolci će 1. septembra održati komemorativnu šetnju: U pojedinim školama tražili da taj dan bude nenastavan

Srednjoškolci će 1. septembra održati komemorativnu šetnju: U pojedinim školama tražili da taj dan bude nenastavan

N1 Info pre 19 minuta
Ministarstvo odbrane: Inžinjerci Vojske Srbije pomažu meštanima prokupačkih sela

Ministarstvo odbrane: Inžinjerci Vojske Srbije pomažu meštanima prokupačkih sela

RTV pre 35 minuta