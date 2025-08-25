"Lovac na superćelijske oluje donosi: Haos?! Pratimo!" Nestvarna prognoza za Srbiju: Tropski vreo dan, pa obrt, a evo kada stižu pljuskovi i novo zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će početkom ove sedmice noći i jutra biti prohladni, a danju će biti sve toplije. Najtopliji dani će biti četvrtak i petak, kada se očekuje čak 40 stepeni, dok se za vikend ponovo očekuje obrt koji donosi kišu i grmljavinske pljuskove uz manje osveženje.

Sutra, 26. avgusta, jutro će biti sveže. Prema vremenskoj prognozi RHMZ, tokom dana će u većem delu zemlјe pretežno sunčano i toplo, dok se samo ujutru i pre podne na jugozapadu i jugu očekuje umereno oblačno i suvo. Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Biometeorološke prilike imaće relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Blagi oprez se