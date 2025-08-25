Vreme sutra: Pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (K.D.)
Vreme sutra: Pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

Vremenska prognoza za utorak, 26. avgust 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

U Srbiji, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 31 stepen. Samo ujutro i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ). Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, južnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 14, najviša dnevna oko 29
