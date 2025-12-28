Da li je anestezija društveno prihvatljiva?

Velike priče pre 48 minuta  |  Piše Aleksandar Misojčić
Da li je anestezija društveno prihvatljiva?

Najveća iluzija čoveka danas nije to što veruje u izmeštanje i beg, već što veruje da je to život. Kretanje bez smisla ne vodi slobodi, već umoru. A umor, kad se dovoljno ignoriše, postaje način života

Lakše je otići nego ostati. Lakše je promeniti prostor nego smisao. Lakše je izbegavati nego suočiti se. Poslednjih godina, gotovo neprimetno, razvio se jedan osoben vid odbrane od svakodnevice. Odbrojavamo sate do putovanja, do produženog vikenda, do kratkih izmicanja iz sopstvenog života. Krunimo bezimene, nikad upamćene dane kako bismo dočekali redak beg iz sopstvenog života. Trpnja je uvek podnošljiva kad nam se čini da ima rok trajanja. Znamo da ćemo se na
