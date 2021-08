RHMZ: Sutra hladno i oblačno

Dnevnik pre 42 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji se sutra očekuje ujutru hladno, mestimično sa maglom ili niskom oblačnošću koja će se u brdsko-planinskim predelima zadržati i pre podne, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Hidrometeorolški zavod Srbije.

Vetar slab, zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno i jak, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od devet do 14 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25. U Beogradu ujutru oblačno i hladno, u nižim delovima grada sa kratkotrajnom maglom. Pre podne razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura do 23 stepena. Narednih dana promenjivo oblačno sa dnevnom temperaturom oko i malo ispod proseka za ovaj