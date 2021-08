Nole i Endi zajedno treniraju: Stari prijatelji zajedno u NJujorku (foto/video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: AP Kako se vidi na snimcima, njih dvojica su prvo popričali, a onda su krenuli u razmenu.

More of @andy_murray and @DjokerNole 🙂 pic.twitter.com/0X6GJddkcX — Andy Murray Fan Club (@MagicMurrayFans) August 28, 2021 Marej će u prvom kolu imati težak zadatak pošto mu je protivnik Grk Stefanos Cicipas, dok će Nole u napad na 21. mejdžors titulu i kalendarski gren slem krenuti od Danca Runea. Preparations 💪🏼🎾🎾🎾 📸: Pete Staples @usopen #USOpen pic.twitter.com/7B7rR2Zd2r — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 28, 2021 (Telegraf.rs)