Isplivala mesijeva slika o kojoj svi pričaju - u naručju mu mali Rajković: Prelepa Ana mu se zahvalila posle meča! Foto

Nikola Lalović

Mesi sa osmehom prihvatio molbu Rajkovića.

Mesi sa osmehom prihvatio molbu Rajkovića. Lionel Mesi je debitovao za PSŽ, ali je u duelu sa golmanom reprezentacije Srbije Predragom Rajkovićem ostao bez učinka. On je ušao u igru u 66. minutu pri rezultatu 2:0 za Parižane i do kraja utakmice viđena je prilična uspavanka. Ali najbolji deo Mesijevog debija viđen je odmah posle meča, kada se slikao sa sinom srpskog golmana! Odmah posle meča Rajković je dotrčao do Mesija i tražio mu da se slika sa njegovim sinom.