U Prištini saslušanje svedoka u slučaju ubistva Olivera Ivanovića

N1 Info pre 3 sata | Autor:RTS

U procesu za ubistvo Olivera Ivanovića počelo je ispitivanje svedoka pred tročlanim većem Osnovnog suda u Prištini, a po optužnici specijalnog tužilaštva, javio je RTS.

Svedok tužilaštva Haki Nimani, iz sela Reka kod Kosovske Mitrovice, rekao je da je poznavao Olivera Ivanovića samo kao sportistu i da ga je kao taksista prevezao do parkinga motela „Kameni Most“ 7. januara 2018. godine, na putu Mitrovica–Vučitrn, prenosi RTS. „Čekao sam ga na istom parkingu, vratio se i nastavili smo za Mitrovicu. Dok sam čekao, prišla mi je jedna osoba i pitala me gde je Oliver otišao. Odgovorio sam da ne znam. Pitao me je ko sam ja. Rekao sam