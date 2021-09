Osam žrtava uragana Ide, vanredno stanje u New Yorku

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Nacionalna meteorološka služba objavila je najmanje pet vanrednih stanja zbog poplava na prostoru zapadno od Philadelphije do sjevernog New Jerseyja.

Najmanje osmero ljudi je stradalo u New Yorku i New Jerseyju uslijed poplava izazvanih obilnom kišom koju je donio uragan Ida, što je primoralo vlasti da na području New Yorka proglase vanredno stanje, prenosi agencija Tanjug pozivajući se na AP. Oluja se sada zaputila ka Novoj Engleskoj kojoj prijeti više tornada. Policija u New Yorku prijavila je sedam smrtnih slučajeva, među kojima su i 50-godišnji muškarac, 48-godišnja žena i dvogodišnji dječak koji su kasno