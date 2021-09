Brnabić: Ni blizu kolektivnog imuniteta, vakcinišite se

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

NOVI SAD: Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je u Srbiji vakcinisano 51,6 odsto punoletnog stanovništva, što je još uvek nedovoljno za kolektivni imutitet.

"To nije ni približno dovoljno za kolektivni imunitet, to je ono što zadaje probleme zdravstvenom sistemu i zdravstvenim radnicima, što omogućava da se korona širi", upozorila je Brnabić u izjavi novinarima u Novom Sadu gde je danas otvorena kovid bolnica. Zato je još jednom apelovala na sve građane koji nisu vakcinisani, da to učine.