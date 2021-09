Patrijarh porfirije uoči odlaska u Podgoricu: Oko ustoličenja Joanikija mnogo politike, ne želim da prljam svoj um

Kurir pre 1 sat

Povodom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju došlo je do različitih političkih previranja i velike pompe u javnosti, što je prokomentarisao i patrijarh srpski Porfirije, dodajući da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom.

Patrijarh Porfirije će u subotu 4. septembra doći u Podgoricu, pred ustoličenje mitropolita Joanikija, gde će mu biti pripremljen doček, preneo je podgorički "Dan". - Mi trebamo da ustoličimo novog Mitropolita, koji je legitimno i legalno izabran od Crkve. Ne samo legalno, nego i kanonski, tradicionalno, dakle stolećima i to na isti način, kao što je stolećima bilo ustoličenje