Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu — dve osobe uhapšene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Sputnik pre 1 sat
U Novom Sadu je nešto posle 15 časova završena blokada zgrade novosadskih sudova, na koju su pozvali studenti u blokadi. Okupljeni su tražili hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijave.

Policija je jutros uvela zaposlene u sud u Novom Sadu nakon što je na jednom od sporednih ulaza potisnula okupljene koji su od 6.30 sati blokirali zgradu suda. Kako je saopštio MUP, uhapšene su dve osobe osumnjičene za napad na policajca i sprečavanje tužioca da uđe u zgradu suda. MUP je naveo da je novosadska policija uhapsila R. J. (1984) I. Č. (2000) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju
N1 Info pre 21 minuta
NIN pre 31 minuta
RTS pre 46 minuta
Moj Novi Sad pre 2 sata
Vreme pre 2 sata
Nova pre 2 sata
RTV pre 3 sata
Danas pre 11 minuta
Danas pre 21 minuta
Danas pre 16 minuta
Blic pre 21 minuta
Danas pre 6 minuta