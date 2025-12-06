Đurđević Stamenkovski: U narednom periodu unapređivanje saradnje sa Crvenim krstom

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je danas sa šeficom regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Srbiji Jelenom Stijačić o nizu zajedničkih aktivnosti i projekata koje Ministarstvo u kontinuitetu spovodi.

Na sastanku je istaknuta uspešna dosadašnja saradnja, posebno u oblasti humanitarnih aktivnosti i pomoći socijalno ugroženim porodicama, a naročito deci bez roditeljskog staranja, saopšteno je iz kabineta ministarke. Đurđević Stamenkovski je izrazila zadovoljstvo što će se u narednom periodu dodatno unaprediti saradnja, naročito u pogledu obezbeđivanja boravka korisnika gerontoloških centara u banjskim kompleksima, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života