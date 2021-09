Zverev preti Novaku Đokoviću: Dolaze zanimljivi dani, pobeda nad Novakom u Tokiju je promenila sve!

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: Tanjug/AP On se, vrlo ubedljivo, plasirao u treće kolo US Opena.

Nakon meča sa Albertom Ramos Vinolasom, on se dotakao i najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića: –Osećam se samouvereno. Pobeda nad Đokovićem u Tokiju je promenila sve. Potvrda olimpijskog zlata sa titulom u Sinsinatiju je od ogromnog značaja. Mislim da na ovom US openu dolaze vrlo zanimljivi dani. – rekao je on, a potom dodao: –Servis je ključ moje igre, sada funkcioniše savršeno. Odlično je što sam uspeo da prebrodim dve prepreke tako brzo. Nije preporučljivo