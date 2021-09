Patrijarh srpski narodu ispred Hrama Hristovog vakrsenja u Podgorici: Stanite iza izabranog mitropolita Joanikija

RTV pre 42 minuta | Tanjug, RTV (Olja Popović)

PODGORICA - Patrijarh SPC Porfirije, koji se obratio vernom narodu okupljenom ispred Hrama Hristovog vakrsenja u Podgorici, poručio je da smo, bez obzira na sve razlike, u crkvi svi jedno i pozivam i apelovao na sve krštene dude u ovoj mitropoliji da stanu iza ovog izabranog mitropolita Joanikija.

"I već kao da čujem neki nemušti eho koji hoće da kaže on nije izabran ovde, a ja zajedno sa vama kažem - zabran je mitropolit Joanikije legalno i legitimno u skladu sa učenjem svetih kanona pravoslavne crkve onako kako se to radilo kroz svu istoriju od 12 apostola pa preko sedamdesetorice koji su izabrani posle njih do naših dana. "Nikakva druga potvrda jednom arhijereju nije potrebna do izbora od sabora, ali ako nekom treba potvrda za izbor mitropolita novog ja