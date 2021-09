Zemljotres kod novog pazara!

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: EMSC Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je zabeležen u 21.07 časova, a epicentar je bio u reonu sela Kožlje.

Još uvek nema informacija da li je pričinjena materijalna šteta. Felt #earthquake ( #zemljotres) M3.4 strikes 12 km SW of Novi Pazar ( #Serbia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/EBdmA1i5Jm pic.twitter.com/QzN5OuX6E0 — EMSC (@LastQuake) September 4, 2021