Glas Zapadne Srbije pre 5 sati

U Srbiji će danas biti sunčano, prijatno toplo sa najvišom temperaturom do 27 stepeni, koliko će biti cele sedmice. U zemlji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, na istoku zemlje umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 15, najviša od 24 do 27 stepeni. GZS