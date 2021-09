Miljana Kulić pre ulaska u studio nasmejala sve do suza Napreskala ovo na noge, sve se slivalo, a ona ponosno pozirala! (kurir TV)

Kurir pre 28 minuta

Miljana Kulić ušla u u poslednju sezoni rijaliti programa "Zadruga 5", a niko nije primetio šta je Kulićka radila pre ulaska u studio.

Naime, Miljana je pred kamerama prskala sprej za samopotamnjivanje, a mnoge je to nasmejalo. Kulićka nije mogla da spoji noge pa je nepomično stajala dok se sušilo, a sve joj se slivalo niz noge što je sve prisutne dovelo do suza. Ona je nakon toga ušla u studio, a istakla da je joj je bilo teško da se odvoji od sina Željka. "Mnogo mi je teško pao rastanak od Željka, to je bio haos, bilo je plakanja. Marija mi je rekla da ćutim, tatino stanje se poboljšava, odlično