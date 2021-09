Alkaraz je najmlađi četvrtfinalista USO u open eri

N1 Info pre 2 sata | Autor:Branimir Smilić

U pet setova je savladao Stefanosa Cicipasa, a sada se nakon još jednom duela u pet setova i pobede nad Peterom Gojovčikom Karlos Alkaraz plasirao u četvrtfinale US Opena.

Gubio je Alkaraz 1:0 i 2:1 u setovima, oba igrača su tražila pomoć lekara u četvrtom setu i na kraju je Španac slavio 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0 za tri sata i 26 minuta igre. Za mladog tenisera ovo je prvo Gren slem četvrtfinale u karijeri. On je najmlađi igrač koji je došao do ove faze takmičenja na US Openu u open eri. Gojovčik je u prvom setu poveo 3:0 uz dva brejka, ali se do 4:4 Alkaraz vratio pa čak i poveo uz novi brejk 5:4, ali je nakon toga Gojkovčik nanizao