Joanikije: Ustav kršili oni koji je trebalo da ga štite

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije izjavio je da mu je na dan ustoličenja najvažnije bilo da se poštuju Ustav i zakon, a da su ga najviše kršili oni koji je trebalo da ih poštuju.

U intervjuu za RTS, koji će biti emitovan večeras, mitropolit kaže da će se o tome ko je odgovoran za nerede na Cetinju zbog njegovog ustoličenja, analizirati narednih dana, što je sinoć na konferenciji za novinare najavio i premijer Zdravko Krivokapić. – Ako je nekome stalo da se ustoličenje ne dogodi, da to ne bude u Cetinjskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja u kojoj treba da se poštuju Ustav i zakon. Nažalost, onaj koji bi najviše