Medvedev u polufinalu US Opena: Ne želi da priča o Đokoviću – ‘Trenutno ne razmišljam o njemu!’

Do finala će morati da savlada 12. igrača sveta… Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u svoje treće polufinale US Opena, pošto je u četvrtfinalu bio bolji od Botika va de Zandšulpa kog je savladao sa 3:1, po setovima 6-3, 6-0, 4-6, 7-5.

Medvedev je na taj način prekinuo bajku 117. tenisera sveta, koji je bio jedno od iznenađenja ovogodišnjeg grend slema u Njujorku. Naredni rival u polufinalu mu je Feliks Ože-Alijasim, kom je Karlos Alakarz predao meč zbog povrede, dok je Medvedev posle meča govorio i o Novaku Đokoviću. – Ne razmišljam o njemu. Videli smo da svako svakoga može da pobedi. Ako dođem do finala i on bude tamo, biću srećan i on će biti srećan. Ne igramo istim danima, pa gledam njegove