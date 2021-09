Medvedev: Razmišljaću o Đokoviću ako dođemo do finala

Mozzart sport pre 6 sati

„Sad je rano, svako svakog može da pobedi“, kaže Rus

Ako bi sve do kraja išlo po „redu vožnje“, u finalu US opena bi trebalo da igraju Novak Đoković i Danil Medvedev, prvi i drugi teniser sveta. Ipak, dug put čeka obojicu, Rus je stigao do polufinala, gde ga čeka meča sa Ožeom-Alijasimom, dok će srpski as večeras odmeriti snage sa Mateom Beretinijem u četvrtfinalu. Zbog toga Medvedev nije želeo na konferenciji za novinare posle prolaza u polufinale da priča o eventualnom susretu sa Novakom u borbi za trofej. „Ne