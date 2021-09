U Srbiji danas sunčano i toplo, do 27 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu se očekuje umereno oblačno, uz slab i umeren vetar, koji će u košavskom području biti povremeno jak. Najniža temperatura od 6 do 15 stepeni, najviša do 24 do 27. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar umeren, sredinom dana povremeno jak, jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na istočni. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša oko 26 stepeni. Prema prognoza za narednih sedam dana, u Srbiiji se očekuje pretežno sunčano i toplo. U četvrtak u