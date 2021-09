U Zemunu počela izgradnja fabrike za proizvodnju vakcina Sinofarma

Beta pre 2 sata

Izgradnja fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije Sinofarm u beogradskoj opštini Zemun počela je danas, a biće zajedničko ulaganje Srbije, Кine i Ujedinjenih Arapskih Emirata u vrednosti 30 miliona evra.

U toj fabrici koja će se u prvoj fazi prostirati na 11.800 kvadrata godišnje će se proizvoditi oko 30 miliona vakcina, a imaće kapaciteta za proizvodnju 40 miliona vakcina.

Plan je da fabrika bude završena u prvom kvartalu iduće godine, do kada će se punjenje Sinofarm vakcine raditi u Hemofarmu.

Polaganju kamena temeljca za fabriku prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da će ona biti jedna od najmodernijih u svetu gde će kineska vakcina moći da se usavršava i u budućnosti puni novim komponentama.

"Ponosan sam što će Srbija u saradnji sa Kinom i UAE imati fabriku koja će vakcinama snabdetvati i zemlje regiona i Evrope i što nismo čekali da nam neko drugi ponudi rešenje u borbi protiv pandemije već mi uspevamo da rešavamo deo regionalnih i globalnih problema", kazao je Vučić.

On je naveo da će do kraja marta iduće godine biti varšen prvi pogon gde će se puniti kineske vakcione, a u drugoj fazi, do 2023. godine, biće izgrađen i pogon gde će se proizvoditi aktivna supstanca za vakcionu.

"U fabrici će u prvoj fazi raditi 180 ljudi, od kojih će 40 odsto biti visokosteučni kadrovi, a u drugoj fazi će biti zaposleno još 100 radnika", rekao je Vučić.

Svečanosti povodom polaganja kamena temeljca za fabriku vakciona prisustvovali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, generalni i izvršni direktor kompanije Mubadals iz UAE Kaldun Al Mubarak i generalni direktor kineske kompanije Grupa 42 Peng Sijao.

(Beta, 09.09.2021)