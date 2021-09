Raša Nedeljkov: Da su izborni uslovi bolji, ne bi bilo dva dijaloga

Danas pre 1 sat | L. V.

Programski direktor Crte Raša Nedeljkov kaže za Danas da ne bi u dva navrata bio organizovan dijalog o poboljšanju tih uslova da su oni sada bolji nego pre deset godina.

On je to rekao komentarišući tvrdnju predsednika vladajuće SNS Aleksandar Vučića, koji obavlja i funkciju predsednika Srbije, da su sada izborni uslovi desetostruko bolji nego 2012. Vučić se večeras u vanrednom obraćanju javnosti osvrnuo i na dijalog koji vlast vodi sa partijama koje nisu želele posredovanje stranaca, a sa kojima bi sastanak treba da bude održan u subotu. On je rekao da je SNS dosta toga prihvatio, od finansijskih uslova do stvari koje se tiču