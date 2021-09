Beretini iskren nakon eliminacije: „Nisam mogao protiv njega, zaslužio je da pobedi“!

Hot sport pre 36 minuta | Vasilije Kićanović Vasilije

Italijanski teniser Mateo Beretini izneo je utiske posle četvrtfinalnog meča US Opena protiv Novaka Đokovića.

Beretini je osvojio prvi set, ali je onda Novak zaigrao fantastično i lako osvojio naredna tri. Tako je Beretiniju naneo treći vezani poraz na Grend slem turniru ove godine „Veoma težak meč, kao i uvek protiv Novaka. Osećao sam se dobro, igrao sam dobro. On ima to, to nešto što ga čini najboljim igračem svih vremena – uvek zna kada da podigne nivo igre. Nije bitno kako igraš, on igra bolje. Nisam mogao protiv njega, zaslužio je da pobedi. Dobra stvar je što mnogo