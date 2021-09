Đoković spreman za Zvereva, ali najavio težak duel: "Nekoliko poena odlučuje"

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net

Novak Đoković pobedio je Matea Beretinija sa 3:1, posle preorketa.

Srpski teniser entuzijastičan je pred naredni, polufinalni duel gde ga čeka Aleksandar Zverev. "Setovi koje sam dobio su najbolji koje sam odigrao na turniru do sada. Kada sam izgubio prvi set, podigao sam nivo svoje igre, borio se do poslednjeg udarca. Ovo me ohrabruje i daje mnogo samopouzdanja pred polufinale. Bila je ovo velika borba. Uvek je tako sa Mateom. Veoma je snažan igrač, teško je protiv njega. On voli veliku scenu. Zasluženo je dobio prvi set. Onda