Crni dim iznad grada: Tužna noć u Tetovu, broj žrtava u požaru kovid bolnice za sada zvanično 10 (video)

Foto: Tviter/ @Ro_onnie Na društvenim mrežama se prenose nezvanični podaci da je u požaru stradalo 15, a povređeno 20 osoba, ali taj tragični bilans još nije potvrđen.

Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče potvrdio je da se "U Tetovu desila nesreća koja je odnela više ljudskih žrtava.” #BREAKING There are also victims in the fire in the modular covid hospital in #Tetovo. Witnesses say there were casualties. The Ministry of Interior confirms that they have received such info but there is no confirmation of the number of victims #Macedonia #Covid #Hospital #Fire pic.twitter.com/JxSQhxdKtk — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala)