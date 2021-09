Vremenska prognoza - 11. septembar

RTS pre 2 sata

Tokom vikenda u Srbije pravo leto. Biće pretežno sunčano i toplo. Samo na jugu sutra sredinom dana poneki oblak, ali se kiša ne očekuje. Ujutru temperatura od 9 , tokom dana do 29 stepeni. Vedro nebo i nad Beogradom, uz 28 stepeni u najtoplijem delu dana. Sunčaćemo se do sredine iduće sedmice.

10.09.2021. Petak U većem delu pretežno sunčano i toplo, na jugu umereno oblačno, u planinskim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. 11.09.2021. Subota Sunčano i toplo, na jugu zemlje sredinom dana uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, jugoistočni, posle podne severoistočni. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša od 26 do 29 stepeni. 12.09.2021. Nedelja Pretežno