Saobraćajni kolaps u Beogradu, svuda kolone vozila: Ulice zatvorene, linija GSP izmenjene plus petak

Niz ulica u centru grada zatvoren je zbog probe i promocije kadeta Vojske Srbije

Danas i sutra održavaju se proba i promocija kadeta Vojske Srbije, zbog čega je niz ulica u centru grada zatvoren za saobraćaj. To je rezultiralo saobraćajnim kolapsom. Saobraćaj je danas zatvoren od 20 sati, a sutra će biti od 8 do 13 sati. Kolone vozila formirale su se na auto-putu na Novom Beogradu, mostu Gazela, kružnom toku na Slaviji. Sve stoji na Autokomandi, a veći broj vozila prisutan je i kod Vukovog spomenika. Situaciju u saobraćaju dodatno otežava to