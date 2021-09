Đokovića u finalu US opena čeka glavni konkurent za tron: Medvedev je izazivač za titulu u Njujorku!

Vesti online pre 50 minuta | Telegraf

Drugi teniser sveta Danil Medvedev boriće se za trofej US opena pošto je u polufinalu, lako u tri seta, bio bolji od Kanađanina Feliksa Ože Alijasima 6:4, 7:5, 6:2. Sada Novak Đoković zna ko će mu biti rival u finalu ukoliko uspe da savlada Aleksandra Zvereva.

Danil je pokazao da mu je mesto na vrhu, ne samo ovom lakom pobedom u polufinalu, već tokom čitavog turnira u Njujorku. Ože Alijasim je igrao dobar tenis, pokušavao da se nosi sa ruskim predstavnikom koji je upalio sve motore i pokazao čitav arsenal udaraca. U sedmom gemu prvog seta je do brejka stigao sa nulom i tako zaključio prvi set, dok je drugom ugasio sve nade protivnika. Ponadao se Kanađanin na 5:3 da može do izjednačenja i imao je poštenu priliku za to,