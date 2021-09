Dačić: SNS neće progutati SPS, najbolje je da Vučić bude kandidat

Nova pre 3 sata | Autor:Beta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da ta stranka i Srpska napredna stranka (SNS) treba da imaju Aleksandra Vučića kao zajedničkog kandidata na predstojećim predsedničkim izborima. „Imali smo istu takvu odluku i na prošlim izborima i pokazalo se da je bila ispravna.

Vučić je personifikacija naše zajedničke politike i to kako on obavlja dužnost predsednika Srbije je izraz onoga što i mi i SNS želimo da sprovedemo kada je Srbija u pitanju“, rekao je Dačić za Blic. Dačić je naveo i da je lični rejting Vučića kod građana ubedljivo najviši tako da ne vidi zašto bi SPS imao dilemu. „A što se tiče tih priča o nekakvom utapanju SPS-a u SNS i da će oni, valjda, da nas progutaju, pa to slušam već devet godina otkad smo u koaliciji“,