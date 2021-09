U Kraljevu otvoren najveći pogon kompanije Leoni u Srbiji

Novi magazin pre 7 sati | Beta

Najveći pogon kompanije Leoni u Srbiji u kojoj oko 3.800 radnika proizvodi kablovske setove za Mercedes Benc, otvoren je danas u Kraljevu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju pogona da je Leoni najveći privatni poslodavac u Srbiji sa oko 13.000 zaposlenih. "Malo ko je blizu Leonija koji danas ima četiri fabrike u Srbiji, a samo u Kraljevu 3.787 zaposlenih. Dogovorili smo da to ide do 5.000, a mi se nadamo i do 6.000 i da radnicima bude uvećane plate", kazao je Vučić. Naveo je da su mu vodeći ljudi Leonija obećali da će "dati sve od sebe" da odmah zaposle deo radnika kompanije Jura