Ristić: Ljudi protiv iskopavanja litijuma će biti sve brojniji

Danas pre 33 minuta | Beta

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ratko Ristić ocenio je da juče održan Ekološki ustanak ukazuje da će građani koji su protiv kopanje litijuma u dolini Jadra „spremniji i brojniji u svim narednim aktivnostima“.

On je, gostujući u Utisku nedelje, naveo niko ne spori pojedinačne ekološke napore vlasti, na primer u izgradnji pogona za odsumporavanje, ali da to ne znači da treba da im se dozvoli da „utrče u novu grešku“ s Projektom Jadar rudarske kompanije Rio Tinto. On je ocenio da bi taj projekat doneo veliko zagađenje i da bi fundamentalno „ugrozio živote ljudi koji žive u tom kraju“. „(Projekat) nosi rizik od zagađenja podzemnih i površinskih voda, da ugrozi