Više nikad neću reći da je Novak najbolji! Medvedev svoju izjavu o o Đokoviću neće ponoviti - svi znamo zbog koga!

Mondo pre 54 minuta | Mladen Šolak

Rus objasnio svoju izjavu upućenu Novaku Đokoviću odmah posle finala US Opena. Više je neće ponoviti!

Rus objasnio svoju izjavu upućenu Novaku Đokoviću odmah posle finala US Opena. Više je neće ponoviti! Rus Danil Medvedev savladao je Novaka Đokovića u finalu US Opena u tri seta, a onda se poklonio najvećem u istoriji i iskreno mu priznao: " Novače, ti si najbolji teniser ikad". Na konferenciji za novinare posle istorijskog uspeha, Medvedev je još jednom pokrenuo tu temu i iskreno pričao o tome šta je izgovorio pred Novakom i publikom. "Verovatno neću to ponoviti