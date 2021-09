RTS pre 4 sati

Septembar je po svemu sudeći najlepši letnji mesec ove sezone. Sutra i narednih dana ponovo sunce, blag vetar i prijatna temperatura. Ujutru od 6, najviša do 31 stepen, koliko će biti do kraja sedmice.

U ponedeljak u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 15, najviša od 27 do 31 stepena. Lepo i toplo vreme zadržaće se do kraja nedelje.