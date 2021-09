Kon: Nejasno mi je zašto građani neće da se vakcinišu, nadam se kovid propusnicama

Jugmedia pre 35 minuta | Beta

Epidemiolog Predrag Kon ocenio je danas da je epidemija korona virusa u Srbiji postala poligon za političke obračune, pa se zato ni protivepidemiološke mere ne poštuju.

Ogroman broj građana je politički opredeljen, zato je ovakva situacija sa koronom u Srbiji”, rekao je za RTS Kon. On je rekao da će Srbija narednih dana preći i više od 8.000 novozaraženih dnevno i da mu je “nejasno” zašto građani odbijaju vakcinaciju, jer je to “jedini izlaz” iz epidemije. Takođe je rekao da se nada da će biti uvedene kovid propusnice. “O tome još treba da se raspravi, sad se radi priprema kako će se one sprovoditi i ko će ih kontrolisati”, rekao