(Video) Tara došla na suočavanje sa Anđelom: Posle teških telesnih povreda obrt: "Ja sam izgubila na sudu, ali ne mrzim je"

Rijaliti učesnica Tara Simov došla je na suočavanje sa Anđelom Vešticom u emisiju Ognjena Amidžića, nakon što joj je jednom prilikom navodno nanela jezive fizičke povrede. - Čule smo se, iskreno, osetila sam pokajanje u njenom glasu.

Ne osećam neku mržnju prema njoj. Zakopale smo ratne sekire, ljudski je opraštati. Znam da se iskreno pokajala, znam da joj je jako krivo zbog svega - kazala je ona pred našim kamerama. - Nastavile smo dalje. Što se tiče suda - to je zastarelo. Ja sam zapravo izgubila na sudu. Sve se to odugovlačilo, na kraju je bilo kako je bilo. Ostaje bol, poniženje. Fizički obračun je bio baš, baš. Želim da stavim tačku na sve to - istakla je Tara, a više detalja pronaći ćete u