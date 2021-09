Borelj: Rusija bi da podeli EU

Danas pre 55 minuta | FoNet

Rusija želi da podeli Eropsku uniju (EU) pregovaranjem samo s određenim članicama, na šta treba odgovoriti jedinstvom, istakao je šef evropske diplomatije Đosep Borelj na danas održanoj plenarnoj sednici Evropskog parlamenta. „Naše jedinstvo trebalo bi da bude najveći adut u odnosima s Rusijom.

Oni žele da nas podeli, nije ih briga za Evropsku uniju“, kazao je Borelj u raspravi s evroparlamentarcima o odnosima EU i Rusije, prenosi Hina. Prema njegovim rečima, Rusija želi da razgovara s državama članicama pojedinačno i to samo sa onima koje su važne. Rusija uvek pokušava da podeli EU, a Unija kao odgovor na to mora ostati jedinstvena, što, verujte mi, nije uvek lako, ocenio je Borelj. On je istakao da su evropsko-ruski odnosi „teži nego ikad“ i da „prave