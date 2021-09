Zemljotres u Albaniji, osetio se i u Crnoj Gori

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Zemljotres jačine 4,1 stepen Rihtera snažno se jutros osetio u Crnoj Gori.

Epicentar je bio u Albaniji, blizu granice sa Crnom Gorom, 11 kilometara istočno od Podhuma. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je jutros u 4 časa i 19 minuta zemljotres manje jačine sa epicentrom 11 km istočno od Podhuma (Crna Gora). Felt #earthquake ( #земљотрес) M4.3 strikes 23 km SE of #Podgorica ( #Montenegro) 4 min ago. Please report to: https://t.co/VPq5bhZrgM pic.twitter.com/uHZsxZTi22 — EMSC (@LastQuake) September 15, 2021 „Jačina ovog