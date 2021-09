Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – počasni plotuni, defile i svečanost na Savskom trgu

RTS pre 53 minuta

Srbija i Republika Srpska obeležile su zajednički praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija održana je na Savskom trgu u Beogradu, kod spomenika Stefanu Nemanji. Ne možemo voleti druge ako najpre ne volimo svoj rod i narod, poručio je patrijarh Porfirije i dodao da "ne možeš biti svetski, a da nisi svoj". Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik naveo je da veruje da je ovo vek našeg ujedinjenja i jedinstva, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da

19:35 Veličanstvenim vatrometom završena ceremonija Svečanost je završena veličanstvenim vatrometom uz zvuke pesme "Ovo je Srbija". 19:28 Vučić: Ne treba nam ništa tuđe, hoćemo da budemo svoji na svome Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenima i istakao da je 15. septembar datum proboja Solunskog fronta, dan u kojem zajedno leže i naš bol i naša slava. "Tog 15. septembra jedini plan je bila sloboda",