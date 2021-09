I danas toplo, do 33 stepena, ponegde sa kišom

Prva pre 50 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno i toplo, a posle podne na severu, zapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Duvaće slab i umeren, juzni i jugoistočni vetar, posle podne na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni i zapadni pravac. Jutarnja temperatura od 8 do 19, a najvisa dnevna od 30 do 33 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti malo do umereno oblačno i toplo. Posle podne na sirem poducju grada moguća kratokotrajna kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 19, a najvisa dnevna oko 33 stepena. U petak ujutru i pre podne na severu