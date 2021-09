Kako je Minja Subota proslavio pesmu „Čačak“ i pomogao Breni

Nova pre 2 sata | Autor:Nemanja Lisinac

Proslavljeni voditelj Minja Subota, koji je danas nakon duže bolesti preminuo u 83. godini, uticao je na karijere mnogih poznatih ličnosti među kojima je i karijera najpopularnije balkanske zvezde, Lepe Brene.

Ona se zahvaljujući Minjinoj preporuci otvorio put do zvezda. Minja je u jednom intervjuu ispričao kako ju je upravo on preporučio legendarnom kolegi, pokojnom Milovanu Iliću Minimaksu, koji je zaslužan za njenu popularnost. „Ona je to otpevala na nekom festivalu. Minimaks je u svojoj emisiji koja se emitovala nedeljom popodne imao top listu za koju su mu trebale zanimljivosti. Putovali smo avionom u Zagreb, kada mi se požalio da nema pravu numeru za top listu.