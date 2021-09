Dačić: Nadam se da ćemo se u međustranačkom dijalogu usaglasiti do podneva

Nova pre 55 minuta | Autor:Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da će danas do 12 časova, na sednici medjustranačkog dijaloga koji se vodi uz posredstvo Evropske unije, akteri probati da definišu tekst koji bi predstavljao kompromis, čak i sa partijama koje "samo traže alibi" kako ne bi izašle na predstojeće izbore.

On je gostujući na TV Hepi rekao jutros da to nije lak posao, jer u procesu učestvuje 15 stranaka ili platformi „koje Evropljani zovu“, da svi imaju primedbe, kao i da u pojedine stranke dijalog „samo žele da koriste za (sopstvenu) promociju“. „(Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan) Djilas je tražio juče da se ne raspravlja o EU dokumentu, već o onom koji je on pripremio. Kada to nije prihvaćeno, nisu učestvovali u popodnevnom delu sesije. (Drugi učesnici) su