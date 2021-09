U tranzitu kroz Sloveniju do goriva ipak bez kovid potvrde

RTV pre 5 sati | Tanjug

LJUBLJANA - Putnici u tranzitu kroz Sloveniju smeju da natoče gorivo u svoje vozilo bez pokazivanja kovid potvrde, ako zemlju napuste u roku od 12 sati, predviđeno je novom odlukom slovenačke vlade.

Odluka važi od danas, a izuzeće ostaje da važi i za one koji rade u međunarodnom transportu, prenosi agencija Hina. Takođe, od pravila da moraju da dokažu da su vakcinisani, da su preležali korona virus ili da imaju negativan test, izuzeta su deca do 15 godina, dok je prvobitno bilo propisano da tzv. PCT pravilo ne važi samo za one mlađe od 12 godina. Odluka vlade da do 1. oktobra svi zaposleni u užem delu državne uprave moraju primiti prvu dozu vakcine, a nakon